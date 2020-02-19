НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ

Источник:
РБК
303 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, назвав их «квазинагрузкой» для населения.

С идеей отменить комиссии выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», — сказал он.

По словам Неверова, дополнительная финансовая нагрузка в виде банковских комиссий вызывает возмущение добросовестных плательщиков, в первую очередь речь идет о пенсионерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗапрет на отключение услуг ЖКХ за долги рассмотрят в Госдуме

«Это такая квазинагрузка», — отметил Путин. «Да. Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать», — обратился к нему Неверов. «Сформулируйте, конечно», — решил Путин.

В поддержку разработки документа высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, инициативу также поддержали в Совете Федерации.

Неверов ранее пообещал, что законопроект об ее отмене будет внесен в Госдуму в конце февраля. Речь идет о поправках в Жилищный кодекс либо изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе, приводит РБК слова лидера фракции «единоросов».
Еще по теме
Забайкальцы решили, как использовать «дальневосточный гектар»
Запрет на отключение услуг ЖКХ за долги рассмотрят в Госдуме
Мишустин призвал к снижению ставок по ипотеке ниже 8%
Эксперты спрогнозировали 25-процентный рост цен на жилье
смотреть все
Экономика #Квадраты #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ
•
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
•
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
•
Китайцам запретили въезд в Россию
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Установлена причина смерти новосибирской девочки, съевшей йогурт
Сибирь 19.02.2020 12:11
Самолеты Су-34 оснастят новейшим оборудованием
Сибирь 19.02.2020 11:02
Достопримечательности Сибири вошли в топ-15 живописных мест
Сибирь 19.02.2020 10:31
Шнуров озадачился в стихах проблемой черного неба в Красноярске
Сибирь 19.02.2020 10:25
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
26074
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8092
Рекламу про Нигдегород в Кузбассе сняли из-за властей
7797
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4376
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ
•
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
•
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
•
Китайцам запретили въезд в Россию
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Что Ходор - мошенник это факт. Впрочем справедливости ради надо заметить, что остальные не лучше. Он...

fess768

Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...

Иркут 69

Ну насмешили... ☺️Если ЮКОС по вашему ОПГ, то Роснефть уж точно тянет на ОПС... 👍😁

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.