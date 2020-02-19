Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, назвав их «квазинагрузкой» для населения.

С идеей отменить комиссии выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», — сказал он.

По словам Неверова, дополнительная финансовая нагрузка в виде банковских комиссий вызывает возмущение добросовестных плательщиков, в первую очередь речь идет о пенсионерах.

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«Это такая квазинагрузка», — отметил Путин. «Да. Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать», — обратился к нему Неверов. «Сформулируйте, конечно», — решил Путин.

В поддержку разработки документа высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, инициативу также поддержали в Совете Федерации.

Неверов ранее пообещал, что законопроект об ее отмене будет внесен в Госдуму в конце февраля. Речь идет о поправках в Жилищный кодекс либо изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе, приводит РБК слова лидера фракции «единоросов».