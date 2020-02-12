Путин обсудил с Эрдоганом будущее Сирии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара намерена атаковать правительственные войска Сирии, если Дамаск продолжит наступление в провинции.

«Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал», — уточнил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая армия до конца февраля «заставит» сирийских военных покинуть зону Идлиба, которая по сочинским соглашениям должна быть превращена в демилитаризованную зону.

Глава Турции также призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила операцию в Идлибе и до конца месяца отошла от турецких наблюдательных пунктов.