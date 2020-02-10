Глава Бурятии поддержал идею о добыче нерпы на Байкале

Необходимо разрешить промысловую добычу байкальской нерпы из-за ее увеличившейся популяции. Если оставить все, как есть, животные начнут погибать сами, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Там риск в том, что бесконтрольный рост популяции может привести к тому, что будет естественное регулирование, животные просто массово заболеют и погибнут. Вопрос в разрешении промысла нерпы с воды. Дело в том, что промысел разрешен был всегда, но со льда, то есть дело в способе», — цитирует ТАСС Цыденова.

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Сейчас, по его словам, охотой со льда квоту в 3 тысячи голов «не выбирают» — это сложно. И вопрос стоял в изменении способа добычи.

«И я бы решение поддержал. Иначе может произойти эпизоотия, такое уже было в 1980-х годах. Плюс это вопрос занятости для представителей коренных малочисленных народов Севера», — резюмировал глава Бурятии.

Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Эндемик озера. По подсчетам ученых, популяция нерпы сейчас может превышать 100 тысяч голов. Основу промысла байкальской нерпы составляет ценный мех, а жир и мясо использует в основном местное население.