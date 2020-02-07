НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Священник предложил переселить жителей Алтая в степи из-за ракет

Источник:
Sibnet.ru
196 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Священник Александр Микушин из Барнаула предложил переселить жителей Горного Алтая в «безопасные районы Алтайского края» из-за отравляющей землю «ракетной мерзости».

Микушин написал, что в пятницу утром с Байконура вновь будет запущена ракета-носитель «Союз — 2.1б», которая «выведет на орбиту британские спутники телекоммуникационной компании OneWeb».

«Не спешите радоваться. В нашей стране радиочастот этой спутниковой компании не будет. Ничего личного, просто бизнес. Англичане платят за услугу. Роскосмос, как извозчик (грузовое такси) обслуживает. Все рады и счастливы. Кроме жителей Алтая, которым на голову (в буквальном смысле слова) падают фрагменты ступеней с ядовитым топливом», — написал священник на своей странице в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак устроена МКС: удивительное и самое подробное видео

Он добавил, что «эта ракетная мерзость отравляет и уничтожает» эту землю на протяжении 60 лет.

«Жителей высокогорных сел Роскосмос за свой счёт мог бы уже давным-давно переселить в безопасные районы Алтайского края. Пора Горно-Алтайским чиновникам предъявить Роскосмосу счета на оплату», — пишет он и задается вопросом, почему жителем Горного Алтая за все время Роскосмос «даже доллар не выплатил в виде компенсации за причиненный вред здоровью и экологии».

Он добавил, что британские спутники будут выводить на орбиту с этого космодрома раз в месяц на протяжении всего года. «А это значит, что железные болванки, взлетающие с космодрома Байконур, будут сбрасывать мерзость и нечистоты на благословенный Алтай», — резюмирует он.

На территории Республики Алтай расположены районы падения отделяемых частей ракет-носителей «Союз», «Протон», запускаемых с космодрома «Байконур».

Осенью прошлого года заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Евгений Мунатов на совещании в правительстве говорил, что на территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты. В то же время, согласно договору, заключенному между данной организацией и Республикой Алтай в 2000 году, эти обломки должны вывозиться. После этого Роскосмос выступил с заявлением, что все обязанности исполняет в полном объеме.

Еще по теме
Оттепель придет на выходных в Восточную Сибирь
Фотохудожник показала заснеженное Телецкое озеро
Арктический холод отступит от Восточной Сибири
Пещере с кристаллами в Хакасии грозит уничтожение
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»
•
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
•
Британия снимет с России часть экономических санкций
•
Обнародован список богатейших россиян
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Снежная и теплая погода придет в Новосибирск в выходные
Сибирь 07.02.2020 14:02
Автомобиль с полицейским на крыше промчался по Иркутску
Сибирь 07.02.2020 14:00
Оттепель придет на выходных в Восточную Сибирь
Сибирь 07.02.2020 13:20
Грипп на Алтае сочли опаснее китайского коронавируса
Сибирь 07.02.2020 13:13
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
4921
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4627
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
3274
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
3244
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»
•
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
•
Британия снимет с России часть экономических санкций
•
Обнародован список богатейших россиян
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
126
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
50
Бойцы спецназа ФСБ погибли в Сирии
50