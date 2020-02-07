Священник предложил переселить жителей Алтая в степи из-за ракет

Священник Александр Микушин из Барнаула предложил переселить жителей Горного Алтая в «безопасные районы Алтайского края» из-за отравляющей землю «ракетной мерзости».

Микушин написал, что в пятницу утром с Байконура вновь будет запущена ракета-носитель «Союз — 2.1б», которая «выведет на орбиту британские спутники телекоммуникационной компании OneWeb».

«Не спешите радоваться. В нашей стране радиочастот этой спутниковой компании не будет. Ничего личного, просто бизнес. Англичане платят за услугу. Роскосмос, как извозчик (грузовое такси) обслуживает. Все рады и счастливы. Кроме жителей Алтая, которым на голову (в буквальном смысле слова) падают фрагменты ступеней с ядовитым топливом», — написал священник на своей странице в соцсетях.

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Он добавил, что «эта ракетная мерзость отравляет и уничтожает» эту землю на протяжении 60 лет.

«Жителей высокогорных сел Роскосмос за свой счёт мог бы уже давным-давно переселить в безопасные районы Алтайского края. Пора Горно-Алтайским чиновникам предъявить Роскосмосу счета на оплату», — пишет он и задается вопросом, почему жителем Горного Алтая за все время Роскосмос «даже доллар не выплатил в виде компенсации за причиненный вред здоровью и экологии».

Он добавил, что британские спутники будут выводить на орбиту с этого космодрома раз в месяц на протяжении всего года. «А это значит, что железные болванки, взлетающие с космодрома Байконур, будут сбрасывать мерзость и нечистоты на благословенный Алтай», — резюмирует он.

На территории Республики Алтай расположены районы падения отделяемых частей ракет-носителей «Союз», «Протон», запускаемых с космодрома «Байконур».

Осенью прошлого года заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Евгений Мунатов на совещании в правительстве говорил, что на территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты. В то же время, согласно договору, заключенному между данной организацией и Республикой Алтай в 2000 году, эти обломки должны вывозиться. После этого Роскосмос выступил с заявлением, что все обязанности исполняет в полном объеме.