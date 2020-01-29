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Как устроена МКС: удивительное и самое подробное видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самый подробный видеотур по Международной космической станции появился на официальной странице Европейского космического агентства в YouTube. Ролик продолжительностью более часа сняли астронавты Лука Пармитано и Дрю Морган.

Международная космическая станция была запущена на орбиту осенью 1998 года. Основные сегменты МКС принадлежат России и США, всего в проекте поучаствовали 14 стран. Вес станции превышает 400 тонн, в состав входят 15 основных модулей.

Видео сняли после празднования Нового года, в описании к ролику отмечается, что это первая попытка подробно показать внутреннее устройство МКС и быт астронавтов. Для съемок были использованы сразу две профессиональные камеры.

Кроме Пармитано и Морган, на видео появляются астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кох, а также российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. В начале февраля Скворцов, Пармитано и Кук должны вернуться на Землю.

Видеотур начинается в космическом корабле «Союз», затем астронавты перемещаются в модуль «Звезда», показывают устройство грузового корабля «Прогресс», российский космический туалет, тренажеры, американскую лабораторию Destiny.

Завершается тур в «Куполе» — панорамном обзорном модуле станции. В описании к ролику на YouTube доступны тайм-коды с описаниями, по которым можно сразу перейти к интересующему зрителей отрезку.


На момент съемок к МКС пристыковались пять аппаратов — российский «Прогресс МС-13», аппарат Dragon-19 компании SpaceX, аппарат Cygnus-12 компании Northrup Grumman, а также два пилотируемых корабля — «Союз МС-15» и «Союз МС-13».

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