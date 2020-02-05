Омский таксист в противогазе насмешил пассажиров боязнью коронавируса

Молодой парень, работающий таксистом в Омске, решил
поэкспериментировать и вышел на работу в костюме ОЗК. «Защита от коронавируса»,
— шутливо написал он в своем блоге Instagram под видео, где везет пассажира в необычной экипировке.
Вид таксиста развеселил пассажиров, и парень решил
продолжить работу в таком виде. «Получилось очень клево, поднял людям
настроение. Давно не видел веселых лиц пассажиров, обычно все они в телефоне», —
резюмировал таксист, спустя три часа работы в ОЗК.
На видео запечатлено, как в машину к извозчику садится
девушка в медицинской маске. Таксист спрашивает, не была ли она в Китае, и, получив утвердительный ответ, быстро надевает противогаз. Такая же история
повторяется с молодым мужчиной.
За несколько часов появления роликов в Сети таксист стал
популярен. Он публикует в stories
отзывы своих клиентов, и данные о чаевых. Молодой человек планирует продолжить
работать в костюме ОЗК.