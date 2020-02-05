Омский таксист в противогазе насмешил пассажиров боязнью коронавируса

Таксист в Омске надел общевойсковой защитный комплект (ОЗК), чтобы не заразиться от пассажиров вирусами, особенно бдительно он отнесся к клиентам, побывавшим в Китае, видео своих поездок молодой человек опубликовал в соцсети.

Молодой парень, работающий таксистом в Омске, решил поэкспериментировать и вышел на работу в костюме ОЗК. «Защита от коронавируса», — шутливо написал он в своем блоге Instagram под видео, где везет пассажира в необычной экипировке.

Вид таксиста развеселил пассажиров, и парень решил продолжить работу в таком виде. «Получилось очень клево, поднял людям настроение. Давно не видел веселых лиц пассажиров, обычно все они в телефоне», — резюмировал таксист, спустя три часа работы в ОЗК.

На видео запечатлено, как в машину к извозчику садится девушка в медицинской маске. Таксист спрашивает, не была ли она в Китае, и, получив утвердительный ответ, быстро надевает противогаз. Такая же история повторяется с молодым мужчиной.

За несколько часов появления роликов в Сети таксист стал популярен. Он публикует в stories отзывы своих клиентов, и данные о чаевых. Молодой человек планирует продолжить работать в костюме ОЗК.