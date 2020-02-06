Мотор молчит: почему зимой не заводится машина

Современный автомобильный двигатель обычно запускается после первого поворота ключа зажигания. Ситуация осложняется зимой — автолюбители нередко сталкиваются с тем, что мотор молчит даже после нескольких попыток. Однако не всегда в этом виноват мороз. Мы собрали самые распространенные причины неисправности и простые советы по диагностике.

Перекрыта выпускная система

Мотор зимой может молчать из-за обычного сугроба, в который уткнулась выхлопная труба при парковке. Еще один вариант — ледяная пробка, которая нередко возникает в системе выпуска, если автомобиль стоит с уклоном «капотом вниз» и несколько раз за ночь заводится для автоматического прогрева.

Проверить такую неисправность проще простого — заглянуть под автомобиль, при необходимости посветить фонариком в выхлопную трубу. Если ледяная или снежная пробка небольшая, достаточно выковырять ее и тем самым освободить путь выхлопным газам. После этого пуск пройдет успешно.

Сел аккумулятор

Если стартер после поворота ключа еле крутит, то виновником может быть АКБ. Разряженный аккумулятор отдает стартеру недостаточную мощность, в результате тот не способен провернуть коленчатый вал, подмерзший после ночной стоянки. Причин разряда автомобильного аккумулятора может быть несколько.

Проверить состояние батареи можно тестером — когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 вольт. Если значения ниже, батарею пора зарядить.

Распространенная причина — неблагоприятные погодные условия. В условиях морозов и кратковременных поездок АКБ не успевает зарядиться до нужного уровня. Аккумулятор также можно легко разрядить, оставив включенными на несколько часов фары. Самая неприятная поломка — выход из строя генератора, в этом случае АКБ попросту не заряжается.

Загустело масло

Моторное масло должно эксплуатироваться в определенном температурном диапазоне, для этого на канистрах указывается высокотемпературная и низкотемпературная вязкость. Сильные морозы способны превратить неподходящее масло в густую и вязкую массу, которая сделает невозможным поворот коленчатого вала.

Например, если на масле указано 10W, то прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске гарантируется до температуры минус 20 градусов. Если на улице холоднее, машину можно не завести. Проверить состояние масла просто — достаточно открыть капот и достать масляный щуп. Загустевшее моторное масло будет похоже на солидол.

Перескочил ремень ГРМ

Сильные морозы иногда приводят к тому, что задубевший ремень ГРМ при пуске перескакивает на несколько зубьев. Обычно такие неприятности происходят на конкретных типах моторов, а также в сочетании с другими факторами — например, ослабел ролик или натяжитель. Если на авто цепной привод, то подобная проблема исключена.

На перескочивший ремень может указывать глохнущий после запуска двигатель, необычный металлический стук мотора. Если вы подозреваете проблему с ремнем ГРМ, запускать двигательно повторно категорически нельзя. Возвращение ремня ГРМ на место лучше проводить на СТО с использованием специальных инструментов.

Сломался топливный насос

Неисправность редкая, но неприятная. Без подачи топлива из бензобака мотор не запустить. Чтобы диагностировать неисправность, следует прислушаться в тот момент, когда вы поворачиваете ключ зажигания в первое положение. При рабочем топливном насосе слышен его шум — он подкачивает бензин для создания нужного давления перед пуском.

Если после поворота ключа абсолютная тишина, то это может означать поломку топливного насоса. Скорее всего, в такой ситуации без визита на СТО и замены насоса не обойтись. Кстати, нелишним в такой ситуации будет глянуть на приборную панель — может быть, пуст бензобак? Ведь иногда автовладельцы забывают проверять уровень топлива.

Замерзло топливо

С такой проблемой сталкиваются владельцы автомобилей с дизельным двигателем. Солярка в морозы замерзает из-за наличия в ее составе парафинов, густеющих при низких температурах. Обычно это происходит, если вместо качественного зимнего топлива залить солярку для летнего сезона без нужных присадок.

Например, летнее дизельное топливо замерзает уже при температуре минус 10 градусов, тогда как зимнее рассчитано на эксплуатацию до 35 градусов мороза. Вылечить неисправность можно эвакуацией в теплое помещение — паркинг, СТО или гараж. После отогрева мотор должен завестись без проблем.