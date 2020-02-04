Росатом построит завод на территории Усольяхимпрома

Компания «РосРАО», работающая в системе госкорпорации «Росатом», построит завод по переработке отходов на территории бывшего «Усольехимпрома» в Иркутской области, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы администрации города Усолье-Сибирского.

«В пятницу, 24 января, на уровне губернатора состоялось подписание компанией ФГУП «РосРАО». Она признана на федеральном уровне оператором по обращению с отходами первого и второго уровней опасности. Сейчас принято решение, что они будут создавать дорожную карту, проводить исследования, принимать техническое решение и начнут подготовку к строительству завода по переработке отходов», — прокомментировала представитель пресс-службы.

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ООО «Усольехимпром» с 1930-х годов был крупнейшим предприятием по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода, азота, лаков и эмалей, бытовой химии, обеспечивая работой в лучшие годы более 10 тысяч человек. В 1998 году был остановлен цех ртутного электролиза, но демеркуризацию (ликвидацию ртутных отходов) не провели. В 2017 году завод официально признали банкротом.

По подсчетам ученых, в шламохранилище под землей осталось 340 тонн ртути. Часть из них попала в подземные воды и в Братское водохранилище. Помимо ртутных отходов на территории остались цистерны с ядовитыми химикатами.

Сейчас территория предприятия охраняется, чтобы предотвратить «набеги» охотников за металлом, которые в нескольких случаях едва не привели к ЧП.

«На территории очень большое скопление ртути и … первоначально было принято решение вывозить ртуть. Но сейчас принято решение, что нецелесообразно через всю Россию в рамках программы "Чистая страна" везти эти отходы. Все переработают в свое время на территории предприятия», — резюмировала представитель администрации города.

ФГУП «РосРАО» — крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами. Ее основные задачи — сбор, транспортировка, переработка и долговременное хранение средне- и низкоактивных источников ионизирующего излучения, обеспечение безопасности на всех этапах производства.