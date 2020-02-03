Эксперты назвали пять самых грозных образцов оружия СССР

Эксперты американского журнала National Interest назвали пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в Советском Союзе.

Первое место занял автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году. Преимуществами АК-47 были относительно небольшой вес и простота сборки и использования, приводит РИА Новости содержание материала.

На втором месте расположился подводный атомный ракетный крейсер стратегического назначения класса «Тайфун». По своим размерам эти подлодки в три раза превосходили американские ударные субмарины класса «Лос-Анджелес» и были почти на десять тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подводные лодки.

Третью строчку рейтинга занял танк Т-55, который сочетал в себе огневую мощь, высокий уровень защиты и мобильность.

За ним следует стратегический бомбардировщик Ту-160, получивший прозвище «Белый лебедь». Автор статьи отметил его способность действовать ночью и в сложных метеоусловиях. Кроме того, самолет может нести на борту 22 тонны боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Замыкает список 122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938 года. Она могла поражать цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускать пять-шесть 21-килограммовых фугасных снарядов в минуту. Помимо этого, гаубица была проста и недорога в производстве, но обладала большой огневой мощью на поле боя.