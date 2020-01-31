Горячую линию по коронавирусу открыли в Забайкалье

Министерство здравоохранения Забайкальского края открыло круглосуточную горячую линию для консультации жителей по поводу коронавируса, а также вспышек ОРВИ и гриппа, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать. Ранее в Забайкалье был зарегистрирован заболевший коронавирусом, им оказался гражданин Китая.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 10 тысяч человек в 19 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.