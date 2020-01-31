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Горячую линию по коронавирусу открыли в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство здравоохранения Забайкальского края открыло круглосуточную горячую линию для консультации жителей по поводу коронавируса, а также вспышек ОРВИ и гриппа, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать. Ранее в Забайкалье был зарегистрирован заболевший коронавирусом, им оказался гражданин Китая.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 10 тысяч человек в 19 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Топ комментариев

great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная

senik

У украины- Россия во всем виновата, у Беларуси- Россия виновата.