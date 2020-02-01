«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?

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С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет почти на 8%. Перевозчики говорят, что снова потеряют часть прибыли, но в этот раз бастовать против «Платона» не будут. Наиболее ожидаемый эффект — рост цен на продукты, а не улучшение состояния дорог, на которое собираются деньги. По мнению экспертов, разрешить ситуацию может только РЖД, но никаких реальных мер к этому не предпринимает...
«Платон» (плата за тонны) — государственная система взимания платы в качестве компенсации трат на восстановление дорог с большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн. На сегодня в системе — 1,3 миллиона машин.
Изначально планировалось установить тариф в размере 3,73 рубля за километр, но после митингов и протестов дальнобойщиков плату снизили до 1,53 рубля за километр (с ноября 2015 года). Тариф впервые проиндексировали в июле 2019 года — до 2,04 рубля за один километр пути. С 1 февраля стоимость проезда повысят еще на 16 копеек, она составит 2,2 рубля.
За время действия «Платон» собрал в Федеральный дорожный фонд более 94 миллиардов рублей, они пошли на ремонт 2,7 тысячи километров дорог в 40 городах и субъектах. В их числе — мост стоимостью 94 миллиона через реку Цакирка в Закаменском районе Бурятии.
По его словам, конкуренция среди перевозчиков высокая. Она нивелирует многие вещи, от которых мог вырасти тариф на перевозки. В ряде случаев перевозчикам удается договориться с грузоотправителями о компенсации расходов на «Платон».
«Хорошо, что индексация тарифа системы "Платон" в этот раз происходит с февраля, а не с июля. У предпринимателей была возможность спокойно подготовиться к предстоящему повышению, учесть его при заключении договоров с грузоотправителями на 2020 год. Но к сожалению, не все грузоотправители и не всегда готовы брать на себя эти затраты», — сказал собеседник.
Вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Воронов считает иначе. По его оценке, нововведение неминуемо приведет к повышению стоимости перевозимых товаров. Больше всего подорожают продукты и вещи, цена которых наполовину и больше состоит из транспортных расходов, а себестоимость продукта небольшая, вроде пакетированных соков или геркулеса.
При этом повышение сильнее всего ударит по Сибири и Дальнему Востоку — из-за больших расстояний.
По мнению Воронова, избежать роста цен можно было бы, если РЖД уменьшила тариф на грузоперевозки. Тогда многие возили бы продукцию на дальние расстояния по железной дороге, а не автомобильными доставками.
«Разрабатывалась сеть из семи хабов (разгрузочные узлы) на Транссибирской магистрали, чтобы до этих точек довозить по железной дороге товары, а затем фурами развозить дальше. Но эти хабы не были созданы. Железная дорога не считает, насколько будет экономия, если увеличится грузопоток. 30% у РЖД постоянные расходы, увеличиваешь поток, доля этих расходов уменьшается. А они считают заработок с тонны в километр — это неправильно», — отметил собеседник.
По его подсчетам, возить по железной дороге выгоднее, но без специальных разгрузочных узлов, производителям нужно думать — как загрузить и разгрузить, а фурами они довозят от порога до порога.
«Это нездоровая ситуация, когда в стране с развитыми авиационным и железнодорожным транспортом на тысячи километров грузы возят автомобили. Они должны только подвозить товар к магазинам, а не колесить через всю страну, убивая дороги», — сказал Носов.
Он добавил, что обилие большегрузных автомобилей на трассах, к тому же, провоцирует аварии со смертельным исходом: «Это связано со снижением качества водителей, которых перевозчики привлекают. Если раньше речь шла про профессионалов, шоферы соблюдали правила, были вежливыми и выручали в пути, то теперь набирают кого попало».
Поэтому повышать плату надо на большие суммы, но при условии снижения тарифов РЖД. Тогда заказчикам будет выгодней будет пересесть на поезда.
«Платон» (плата за тонны) — государственная система взимания платы в качестве компенсации трат на восстановление дорог с большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн. На сегодня в системе — 1,3 миллиона машин.
Изначально планировалось установить тариф в размере 3,73 рубля за километр, но после митингов и протестов дальнобойщиков плату снизили до 1,53 рубля за километр (с ноября 2015 года). Тариф впервые проиндексировали в июле 2019 года — до 2,04 рубля за один километр пути. С 1 февраля стоимость проезда повысят еще на 16 копеек, она составит 2,2 рубля.
За время действия «Платон» собрал в Федеральный дорожный фонд более 94 миллиардов рублей, они пошли на ремонт 2,7 тысячи километров дорог в 40 городах и субъектах. В их числе — мост стоимостью 94 миллиона через реку Цакирка в Закаменском районе Бурятии.
На что вырастут цены?«Повышение тарифа системы "Платон" на 16 копеек, конечно, повлияет на себестоимость перевозок. Но не стоит думать, что из-за этого автоматически вырастут тарифы на грузоперевозки, а затем по цепочке подорожают и все перевозимые товары», — прокомментировал Sibnet.ru президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев.
По его словам, конкуренция среди перевозчиков высокая. Она нивелирует многие вещи, от которых мог вырасти тариф на перевозки. В ряде случаев перевозчикам удается договориться с грузоотправителями о компенсации расходов на «Платон».
«Хорошо, что индексация тарифа системы "Платон" в этот раз происходит с февраля, а не с июля. У предпринимателей была возможность спокойно подготовиться к предстоящему повышению, учесть его при заключении договоров с грузоотправителями на 2020 год. Но к сожалению, не все грузоотправители и не всегда готовы брать на себя эти затраты», — сказал собеседник.
Он добавил, что многим отправителям не важно, платит ли дальнобойщик за «Платон». Подобные заказчики ориентируются только на цену перевозки. В такой ситуации индексация, скорее всего, приведет к тому, что уменьшится маржа многих транспортных компаний.
#Автоправо
Штрафы за превышение скорости вырастут в шесть раз
Вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Воронов считает иначе. По его оценке, нововведение неминуемо приведет к повышению стоимости перевозимых товаров. Больше всего подорожают продукты и вещи, цена которых наполовину и больше состоит из транспортных расходов, а себестоимость продукта небольшая, вроде пакетированных соков или геркулеса.
При этом повышение сильнее всего ударит по Сибири и Дальнему Востоку — из-за больших расстояний.
По мнению Воронова, избежать роста цен можно было бы, если РЖД уменьшила тариф на грузоперевозки. Тогда многие возили бы продукцию на дальние расстояния по железной дороге, а не автомобильными доставками.
«Разрабатывалась сеть из семи хабов (разгрузочные узлы) на Транссибирской магистрали, чтобы до этих точек довозить по железной дороге товары, а затем фурами развозить дальше. Но эти хабы не были созданы. Железная дорога не считает, насколько будет экономия, если увеличится грузопоток. 30% у РЖД постоянные расходы, увеличиваешь поток, доля этих расходов уменьшается. А они считают заработок с тонны в километр — это неправильно», — отметил собеседник.
По его подсчетам, возить по железной дороге выгоднее, но без специальных разгрузочных узлов, производителям нужно думать — как загрузить и разгрузить, а фурами они довозят от порога до порога.
Повысили малоНесколько копеек — слишком маленькое повышение тарифа для большегрузов. Они разбивают дороги, построенные на деньги простых автомобилистов, которых в 60 раз больше, чем дальнобойщиков, заявил ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.
«Это нездоровая ситуация, когда в стране с развитыми авиационным и железнодорожным транспортом на тысячи километров грузы возят автомобили. Они должны только подвозить товар к магазинам, а не колесить через всю страну, убивая дороги», — сказал Носов.
Он добавил, что обилие большегрузных автомобилей на трассах, к тому же, провоцирует аварии со смертельным исходом: «Это связано со снижением качества водителей, которых перевозчики привлекают. Если раньше речь шла про профессионалов, шоферы соблюдали правила, были вежливыми и выручали в пути, то теперь набирают кого попало».
Поэтому повышать плату надо на большие суммы, но при условии снижения тарифов РЖД. Тогда заказчикам будет выгодней будет пересесть на поезда.