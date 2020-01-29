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Врач перечислила группы риска по заражению коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пожилые люди и маленькие дети сильнее всего подвержены тяжелым осложнениям после заражения коронавирусом, вызывающим молниеносное развитие пневмонии, сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова журналистам в среду.

«Но если мы говорим о том, что мы видим в Китае— это респираторный дистресс—синдром. Это вирусная пневмония, она отличается от бактериологической… Очень быстрое развитие осложнений, быстрое вовлечение в процесс нижних дыхательный путей и легких с молниеносным развитием пневмонии, которое быстро поражает одно или оба легких», — объяснила Позднякова.

В группе риска — люди с сопутствующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). У таких пациентов риск развития осложнений выше.

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«Поэтому конечно люди пожилого возраста, беременные женщины, дети раннего возраста — это всегда категория риска, и она должна быть на контроле, к ним должно быть повышенное внимание специалистов, потому что там может протекать все быстрее и тяжелее», — резюмировала главный инфекционист области.

Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли произошедшую в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. От нового вируса погибло более 130 человек, заражено более 6 тысяч. Началось распространение болезни в Китае.

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