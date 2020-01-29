Иркутского медика осудят за смерть неродившегося младенца

В суд направили дело заместителя главного врача Иркутского перинатального центра за внутриутробную гибель ребенка, наступившую в результате ненадлежащего лечения, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Следствие установило, что медик с момента постановки пациентки на учет оказывал ей медицинскую помощь с нарушением установленных норм и правил.

После поступления женщины в стационар перед родами врач также допустил ошибку в лечении и не принял своевременных мер по оперативному родоразрешению. Произошла внутриутробная гибель плода — ребенок задохнулся.

В среду заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего замглавврача в совершении преступления по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело будет рассматриваться мировым судьей в Кировском районе города Иркутска.