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Иркутского медика осудят за смерть неродившегося младенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В суд направили дело заместителя главного врача Иркутского перинатального центра за внутриутробную гибель ребенка, наступившую в результате ненадлежащего лечения, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Следствие установило, что медик с момента постановки пациентки на учет оказывал ей медицинскую помощь с нарушением установленных норм и правил.

После поступления женщины в стационар перед родами врач также допустил ошибку в лечении и не принял своевременных мер по оперативному родоразрешению. Произошла внутриутробная гибель плода — ребенок задохнулся.

В среду заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего замглавврача в совершении преступления по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело будет рассматриваться мировым судьей в Кировском районе города Иркутска. 

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