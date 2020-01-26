НАВЕРХ

Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Фото: © кадр из видео компании «Электрикус»

Первую зарядную станцию для электромобилей, работающую при экстремальных температурах, открыли в Красноярске, сообщил Sibnet.ru руководитель компании «Электрикус» Максим Коцан.

В Красноярском крае на начало 2019 года зарегистрировано 155 электромобилей, в основном это машины марки Nissan Leaf. Но для них не было инфраструктуры. Резидент ТОСЭР «Железногорск» оператором которого является КГАУ «КРИТБИ» — компания «Электрикус» создала зарядную станцию для электротранспорта. Рабочий диапазон температуры воздуха составил от 50 градусов тепла до 50 градуса мороза.

В начале 2020 года первая электрозарядная станция с возможностью быстрой зарядки открылась в Красноярске на улице Телевизорной, 1, строение 9, за зданием MixMax. Возможности станции позволяют осуществлять одновременный заряд трех единиц электротранспорта. 

Мощность станции в зависимости от пиковых нагрузок составляет от 10 до 50 КВт. Стоимость заправки — 5 рублей за КВт. Оплата производится бесконтактным методом через систему банковского экваринга.

«Это универсальная станция подходит для любого типа электротранспорта в условиях Сибири. Мы планируем изготовить и установить еще 20 таких станций в Красноярске и Красноярском крае в 2020 году», — сказал Максим Коцан.



Еще по теме
Первые российские двигатели для МС-21 доставили в Иркутск
Новосибирец создал программу для сокращения расходов ТЭЦ на топливо
Сбербанк заявил о планах участия в производстве нового «Кукурузника»
Ученые подсказали способ сохранить одежду при стирке
смотреть все
Красноярск #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Число пораженных коронавирусом в Китае достигло почти 2 тысяч
•
Минобороны подтвердило перехват США российской колонны в Сирии
•
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
•
Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
Сибирь 26.01.2020 11:39
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
Сибирь 26.01.2020 10:21
Российский губернатор зачитал рэп
Сибирь 25.01.2020 15:26
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
Сибирь 25.01.2020 14:07
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
9601
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8999
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6650
США предрекли исчезновение подводного флота России
3420
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Число пораженных коронавирусом в Китае достигло почти 2 тысяч
•
Минобороны подтвердило перехват США российской колонны в Сирии
•
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
•
Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Рейтинг доверия Путину показал максимум
56
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
Топ комментариев

Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?