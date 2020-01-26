Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске

Первую зарядную станцию для электромобилей, работающую при экстремальных температурах, открыли в Красноярске, сообщил Sibnet.ru руководитель компании «Электрикус» Максим Коцан.

В Красноярском крае на начало 2019 года зарегистрировано 155 электромобилей, в основном это машины марки Nissan Leaf. Но для них не было инфраструктуры. Резидент ТОСЭР «Железногорск» оператором которого является КГАУ «КРИТБИ» — компания «Электрикус» создала зарядную станцию для электротранспорта. Рабочий диапазон температуры воздуха составил от 50 градусов тепла до 50 градуса мороза.

В начале 2020 года первая электрозарядная станция с возможностью быстрой зарядки открылась в Красноярске на улице Телевизорной, 1, строение 9, за зданием MixMax. Возможности станции позволяют осуществлять одновременный заряд трех единиц электротранспорта.

Мощность станции в зависимости от пиковых нагрузок составляет от 10 до 50 КВт. Стоимость заправки — 5 рублей за КВт. Оплата производится бесконтактным методом через систему банковского экваринга.

«Это универсальная станция подходит для любого типа электротранспорта в условиях Сибири. Мы планируем изготовить и установить еще 20 таких станций в Красноярске и Красноярском крае в 2020 году», — сказал Максим Коцан.