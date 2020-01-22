Бизнесмен в Омске разыграл свое похищение и уехал в Европу

Владелец баров в Омске инсценировал свое похищение и скрылся за границей, оставив в родном городе многомилионные долги, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

История началась с того, что в полицию обратилась жена бизнесмена и сообщила, что его похитили. Но после проведенного расследования, выяснилось, что мужчина сам разыграл свое похищение, чтобы скрыться из города.

«"Похитителями" являются двое знакомых бизнесмена. За инсценировку преступления он обещал им денежное вознаграждение, однако выплату соучастники так и не получили», — говорится в сообщении. Предположительно сбежавший бизнесмен находится на территории Европы.

Предприниматель проходит по уголовному делу о мошенничестве с группой неустановленных лиц, от мошенничества пострадали девять человек, которые понесли ущерб в 136 миллионов рублей. Бизнесмен объявлен в розыск.