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Мужчины в Ирландии начали заключать браки из-за налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Quinn Dombrowski

Гетеросексуальный фермер из Ирландии женился на своем лучшем друге, чтобы избежать уплаты налога на наследство в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Майкл О’Салливан заключил брак со своим другом в Дублине и призвал остальных ирландцев пойти по его стопам, так как данный «лайфхак» идеально подходит для фермеров, которые хотят оставить землю друзьям без бремени налога на наследство, пишет Daily Star.

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Решение заключить брак они приняли, когда друг фермера стал испытывать трудности со здоровьем и врачи сказали, что жить ему осталось недолго. Если бы мужчина завещал другу собственность вне брака, тому пришлось бы продать наследство для уплаты налога.

«Надеюсь, наш пример вдохновит других людей. Есть много неженатых фермеров по всей стране, но у них есть друзья или просто молодые ребята, которые могут помогать им на ферме, а потом получить ее в наследство», — заявил ирландец.

Ирландия легализовала однополые браки в результате референдума, прошедшего в мае 2015 года. Состоящие в браке люди после смерти партнера получают наследство без уплаты государству налога.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...