Жизнь зародилась на Земле благодаря кометам

Фосфор сыграл ключевую роль в возникновении жизни. Ученые Европейской южной обсерватории установили, что на Землю этот элемент занесли кометы.

Исследователи изучили AFGL 5142 с помощью радиотелескопа ALMA. Анализ спектра радиоизлучения позволил определить, что в пространстве вокруг новых звезд присутствуют молекулы монооксида фосфора, передает издание Science Alert.



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Аналогичный элемент был найден в комете 67P/Чурюмова-Герасименко, вращающейся вокруг Юпитера. Астрономы считают, что фосфор попал на планету именно с помощью комет, которые аккумулировали этот элемент из межзвездного газа.

Фосфор необходим для формирования молекул ДНК и белков. Данный элемент также участвует в формировании клеточных стенок и в процессах накапливания энергии живыми клетками.