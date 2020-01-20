Фильм дня: «Воровка книг»

Военная драма «Воровка книг» — это трогательная история, которая показывает трагизм и человеческое отчаяние Второй мировой войны глазами ребенка.

Главная героиня фильма девятилетняя девочка в канун войны переезжает в Мюнхен к приемным родителям. Новое окружение не принимает девочку, у которой свой далеко не детский взгляд на мир, поэтому Лизель находит понимание в книгах.

С каждым днем чтение становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги — единственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг — гонения на евреев, антифашистское движение, унижения и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.

Режиссер фильма — Брайан Персивал, а главную роль исполнила юная Софи Нелисс, которая блестяще справилась с ролью. Фильм полон страха и тревоги, но очаровывает актерской игрой, и каждый зритель может проникнуться той искренней отчасти детской, но уже взрослой любовью к миру и истине, молодой героини.