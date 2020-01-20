НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Воровка книг»

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © кадр из фильма

Военная драма «Воровка книг» — это трогательная история, которая показывает трагизм и человеческое отчаяние Второй мировой войны глазами ребенка.

Главная героиня фильма девятилетняя девочка в канун войны переезжает в Мюнхен к приемным родителям. Новое окружение не принимает девочку, у которой свой далеко не детский взгляд на мир, поэтому Лизель находит понимание в книгах.

С каждым днем чтение становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает воровать книги — единственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг — гонения на евреев, антифашистское движение, унижения и голод. Все это, в конце концов, сложится в ее собственную историю, историю ее жизни.

Режиссер фильма — Брайан Персивал, а главную роль исполнила юная Софи Нелисс, которая блестяще справилась с ролью. Фильм полон страха и тревоги, но очаровывает актерской игрой, и каждый зритель может проникнуться той искренней отчасти детской, но уже взрослой любовью к миру и истине, молодой героини. 


Еще по теме
Фильм дня: «Уйти красиво»
Фильм дня: «Балканский рубеж» с Милошем Биковичем
Фильм «Маяк»: как правильно пить на краю света
«Единая Россия» предъявила претензии четырем министерствам
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыты доходы премьера Мишустина и его семьи
•
Путин, Меркель и генсек ООН пообщались на русском языке
•
Депутаты обдумают запрет банковской комиссии за услуги ЖКХ
•
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
Как это работает
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Хронический озноб: почему люди мерзнут по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученые СФУ создали «долгие» гербициды в оболочке
Сибирь 20.01.2020 11:45
«Реквием» прозвучит в Новосибирске в память о жертвах блокады
Сибирь 20.01.2020 11:29
Охотники в Туве добыли в январе половину годового плана волков
Сибирь 20.01.2020 11:19
Пропавшего бездомного в Забайкалье нашли вмерзшим в лед
Сибирь 20.01.2020 10:38
Самое популярное
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
12990
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
6283
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
5017
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
4708
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Раскрыты доходы премьера Мишустина и его семьи
•
Путин, Меркель и генсек ООН пообщались на русском языке
•
Депутаты обдумают запрет банковской комиссии за услуги ЖКХ
•
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
Подробности
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
Сибирь
•
Ученые СФУ создали «долгие» гербициды в оболочке
•
«Реквием» прозвучит в Новосибирске в память о жертвах блокады
•
Охотники в Туве добыли в январе половину годового плана волков
•
Пропавшего бездомного в Забайкалье нашли вмерзшим в лед
•
Сбербанк заявил о планах участия в производстве нового «Кукурузника»
•
Жительнице Новосибирска стало плохо после купания в проруби
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
84
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
49
Топ комментариев

Uynachalnica

Где, собственно, о вреде этих палочек? Хотелось бы услышать.

The Ant

Акций "МММ", "Русского дома "Селенга" и "Хопёр-Инвеста" тоже прикупи.Сами Ротшильды после твоей кончины...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

m_d

А как можно назвать тех кто например пенсионный возраст повысил? как назвать тех из за кого пенсии, зп...

The Ant

После твоих прогнозов, которые нашептал тебе Демура, грош цена всем твоим словам.Я о валютном курсе.Но...