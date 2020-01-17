Уникальный оператор мобильной связи появится в Томске

Томский государственный университет станет оператором связи, уникальность проекта в том, что мобильная связь откроет новые возможности для студентов всех томских учебных заведений.

Суть проекта заключается в том, что на базе одного общедоступного мобильного оператора создадут университетскую сотовую связь. Она позволит томским студентам настраивать тариф под себя и откроет дополнительные возможности для обучения.

«Мы будем использовать номер телефона и цифровой профиль студента для подключения к базам знаний, который существуют в университете и в других учебных сущностях нашего региона, студент, обладая таким модификатором, сможет заходить в свой личный кабинет, будет видеть свое расписание, возможно, напоминания, что нужно сдать такой-то, такой-то зачет», — рассказал Sibnet.ru советник ректора ТГУ по инновациям Константин Беляков.

Университетский оператор мобильной связи объединит все учебные заведения Томска —Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет. Планируется, что проект запустят летом в 2020 году.