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Сериал про регби выпустит канал СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом СТС

Новый спортивный сериал на СТС расскажет о сложной судьбе мужчины и девушки, которые по разным жизненным обстоятельствам попали в команды по регби, сообщает пресс-служба канала.

По сюжету сериала, вспыльчивый боксёр Макс (Олег Гаас) из-за уличной драки попадает в тюрьму, теряет невесту и возможность сделать грандиозную карьеру. После освобождения он решает не возвращаться на ринг и уходит в другой жестокий спорт — регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить.

«Как и в случае с рейтинговыми сериалами СТС "Молодёжка" и "Дылды", история разворачивается на фоне зрелищного вида спорта. Но главным всегда остаются человеческие отношения и обаятельные персонажи, за которых переживаешь и болеешь. Надеюсь, герои новой драмы также завоюют зрительскую любовь», — сказал о сериале гендиректор Вячеслав Муругов.

Пока даты премьеры сериала нет, но пилотная серия уже была представлена попечительскому совету канала, который принимает решения о выходе сериала. Традиционно канал СТС запускает новые проекты осенью.


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Топ комментариев

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

WSG0600-164-164

И второго гражданства ни у кого не имеется, только недвижимость и дети.