Сериал про регби выпустит канал СТС

Новый спортивный сериал на СТС расскажет о сложной судьбе мужчины и девушки, которые по разным жизненным обстоятельствам попали в команды по регби, сообщает пресс-служба канала.
По сюжету сериала, вспыльчивый боксёр Макс (Олег Гаас) из-за
уличной драки попадает в тюрьму, теряет невесту и возможность сделать
грандиозную карьеру. После освобождения он решает не возвращаться на ринг и
уходит в другой жестокий спорт — регби. На тренировках Макс встречает
экс-гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), которой пришлось вступить в женскую
регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев,
но и напомнит им, ради чего стоит жить.
«Как и в случае с рейтинговыми сериалами СТС "Молодёжка"
и "Дылды",
история разворачивается на фоне зрелищного вида спорта. Но главным всегда
остаются человеческие отношения и обаятельные персонажи, за которых переживаешь
и болеешь. Надеюсь, герои новой драмы также завоюют зрительскую любовь», —
сказал о сериале гендиректор Вячеслав Муругов.
Пока даты премьеры сериала нет, но пилотная серия уже была
представлена попечительскому совету канала, который принимает решения о выходе
сериала. Традиционно канал СТС запускает новые проекты осенью.