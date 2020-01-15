Банду расхитителей маткапитала осудят на Алтае

Участники преступной группы в Алтайском крае ответят перед судом за обман более 70 женщин, получательниц материнского капитала, сообщает прокуратура региона.

Ведомство отмечает, что участники группы с 2010 по 2014 годы находили матерей, проживающих на территории Алтайского края, которые имели право на материнский капитал. Всего они нашли более 70 матерей.

Они подыскивали жилье, находящееся преимущественно в непригодном для проживания состоянии, после чего, вводя женщин в заблуждение и заключали с ними договоры купли-продажи данных помещений, при этом указывали завышенную стоимость жилья, равную сумме материнского капитала.

Кроме того, с женщинами от имени директора кредитно-потребительского кооператива, являющегося организатором преступной группы, заключали фиктивные договоры займа, якобы полученных ими в кооперативе на приобретение имущества.

Собранные документы участники организованной группы направляли в отделения пенсионного фонда, а полученные на счет кооператива деньги якобы за выданные займы расходовали по своему усмотрению. Ущерб от указанных действий составил около 26 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество» и «мошенничество при получении выплат». Прокуроры уже утвердили обвинительное заключение, дело будет направлено в суд для рассмотрения.