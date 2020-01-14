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Семьям с детьми предложили упростить ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями законопроект внесен в Госдуму, сообщается на сайте парламента.

В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского капитала, говорится в пояснительной записке к документу.

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Также должны будут снизиться риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит установить пониженную процентную ставку по кредиту. Кроме этого, устанавливается механизм защиты интересов детей и добросовестных покупателей квартир.

«Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей», — пояснила Ирина Яровая, которая является одним из авторов законопроекта.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать для них возможности для приобретения жилья в ипотеку, ставка по которой должна быть менее 8%.

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