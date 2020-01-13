Девушка сфотографировалась обнаженной и напугала поклонников

Участница популярного британского реалити-шоу Love Island Оливия Аттвуд опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, однако пользователи соцсетей заметили на снимке деталь, которая всех напугала.

На изображении обнаженная девушка позирует в ванной, прикрывая грудь рукой. «Мою себя и свои бриллианты», — подписала снимок она. В ответ поклонники засыпали ее комплиментами, но через некоторое время кто-то обратил внимание на пугающего гостя на фото.

«Похоже, у тебя гости», — написал один из подписчиков и посоветовал обратить внимание на лицо в зеркале. Комментаторы быстро переключились на пугающую деталь. Многие признались, что после того, как разглядели лицо неизвестного мужчины, они были напуганы.

Британка призналась, что увидела лицо на фото только после того, как на него обратили внимание пользователи. Оливия также была напугана. Часть комментаторов предположили, что на снимок попал призрак, который разглядывал обнаженную девушку.