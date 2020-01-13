Зафиксирован космический объект с необъяснимым поведением

Астрономы зафиксировали необъяснимое поведение у пульсара PSR J0908-4913, эта нейтронная звезда неожиданно изменила частоту вращения. Причины такого феномена остаются для ученых загадкой.

Изменения были зафиксированы 9 октября 2019 года. Известно, что космический объект PSR J0908-4913 относится к молодым пульсарам, поэтому у него нестабильный период вращения, пишет издание Science Alert.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Аномалия в центре Млечного Пути удивила ученых

Пульсар был впервые обнаружен в 1988 году с помощью телескопа MOST в Австралии. На тот момент период вращения нейтронной звезды составляет 107 миллисекунд. После этого на протяжении двух десятилетий период вращения оставался неизменным.

Однако недавно нейтронная звезда изменили свой период. Астрономы полагают, что феномен связан с внутренними процессами в пульсаре, которые выражаются во взаимодействии ядра с корой. Скорее всего, в дальнейшем пульсар восстановит прежний период вращения.