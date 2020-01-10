Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей», — сказал Витренко. Видеозапись выступления чиновника была опубликована на YouTube.

Витренко подчеркнул, что российская сторона будет платить за резервированные мощности вне зависимости от того, используются они или нет. Так, в начале января газотранспортная система была загружена незначительно, однако деньги из России поступали в полном объеме.

Финансовые параметры сделки между Россией и Украиной держатся в секрете, однако известно, что российская сторона обязуется поставить в течение пяти лет 225 миллиардов кубометров газа, при этом уже в этом году через Украину в Европу должно быть поставлено 65 миллиардов кубометров.

Для подписания соглашения «Газпром» выплатил Киеву почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В ответ Украина отозвала более поздние претензии, которые грозили российской компании новыми штрафами.