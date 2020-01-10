Россияне увидят первое лунное затмение года

Полутеневое лунное затмение произойдет вечером в пятницу, 10 января. Наблюдать астрономическое событие можно будет даже невооруженным глазом.

Лунное затмение будет видно со всей территории России, при условии ясного неба. Максимальная полутеневая фаза наступит 22.10 по московскому времени. Это первое из четырех лунных затмений, которые должны случиться в 2020 году.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

«Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Но у Земли есть еще и "полутень", в которую и будет заходить Луна четыре раза в течение 2020 года», — сообщается на сайте Московского планетария.

Вечером 10 января Луна зайдет лишь в полутень Земли, поэтому не приобретет красноватый оттенок, и это затмение не будет максимально зрелищным. Но будет самым значительным лунным затмением 2020 года.«Его смогут наблюдать жители всей территории России, а максимальная полутеневая фаза наступит в 02.10 по новосибирскому времени (22.10 мск) и составит 0,92 при прохождении Луны через северную часть земной полутени», — рассказала Sibnet.ru представитель новосибирского планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

Южный край Луны окажется в 3 угловых минутах от границы земной тени и будет заметно потемневшим, что вполне можно наблюдать невооруженным глазом.

«По имеющимся историческим данным, некоторые полутеневые затмения могут быть незаметны, если человеку об этом не сказать, а иногда, напротив, затмение хорошо наблюдается даже невооруженным глазом. Луна покрывается только полутенью Земли», — сообщается на сайте барнаульского планетария.

Астрологический аспект

Астрологи считают лунные затмения знамениями важных перемен. По словам Василисы Володиной, лунное затмение часто портит контакт с окружающим миром и разжигает внутренние страсти — сомнения, злость, нетерпимость, ревность. В эти дни стоит удержать опрометчивые слова, недобрый взгляд, не раздувать пожар конфликта. Кроме того, затмение ознаменует одну из поворотных точек в глобальных событиях.

Лунное затмение в начале года задаст программу на весь 18-летний цикл затмений. В январе возможны катастрофы на земле и под землей, а также связанные с водой и другими осадками, отметил астролог Павел Глоба.

По его словам, в этот период возможно ужесточение политики властями и руководителями, чтобы побороть народные волнения.