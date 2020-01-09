Медведев поручил за день оценить угрозы на Ближнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал спецслужбам и ведомствам один день, чтобы они оценили безопасность россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — цитирует ТАСС поручение Медведева.

Также ведомствам и спецслужбам следует оценить угрозы безопасности российских граждан, находящихся в этом регионе. Об оценке общих угроз Медведеву должны будут доложить 9 января.

Ситуация вокруг Ирана обострилась 3 января, когда в результате удара США в район аэропорта Багдада погиб генерал Касем Сулеймани, которого считают вторым по влиянию человеком в стране. В ответ 8 января Тегеран нанес удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

Кроме того, 8 января разбился самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины», который совершал рейс из Тегерана в Киев, погибли 176 человек. В СМИ появилась версия, что авиалайнер мог быть сбит во время ракетного удара Ирана.