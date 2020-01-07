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Погодная аномалия накрыла всю территорию России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России — даже в Сибири температура выше средней на 20 градусов.

«Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», — приводит РИА Новости слова Вильфанд.

В европейской части страны температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов.

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По мнению метеоролога, это связано с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

«Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил Вильфанд.
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Зима #Природа #Гео
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Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Muzykant

Глядя на это фото в церкви,можно подумать какой милый и безобидный старичок.