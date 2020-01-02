Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

Специалист советует принимать витаминный курс в течение одного месяца, в первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, играющие ключевую роль в регуляции белкового и энергетического обмена, считает эксперт ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

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«К сожалению, ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна, так как производители не всегда выдерживают сроки их вызревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Врач также отметил, что для поддержания нормального функционирования мозга организму важно получать достаточное количество магния, марганца, калия, цинка и восполнять запасы витаминов А, С, Е.

Кроме того, Сергеев посоветовал делать на зиму заготовки — солить, квасить и мариновать мясо, овощи, грибы, фрукты и ягоды, чтобы сохранять в них витамины и минералы.