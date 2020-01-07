Путин поздравил россиян с православным Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством россиян, пожелав здоровья и благополучия, а также отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в деле укрепления духовно-нравственных основ общества.

«В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение», — сказал Путин.

По его словам, «огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России». «Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — отметил президент.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — поздравил христиан Путин.

Сам президент встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Здесь Путин уже встречал праздник в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

По информации ТАСС, президент прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.