ВЦИОМ выяснил, сколько россиян отметят православное Рождество

Три четверти россиян планируют отмечать православное Рождество в 2020 году, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Три четверти россиян — 72% — планируют отмечать православное Рождество в этом году… три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей — 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь», — приводит РИА Новости результаты исследования.

При этом чаще всего о желании праздновать Рождество заявляют респонденты старше 45 лет.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.