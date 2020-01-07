Фильм дня «Фокус» с Уиллом Смитом

История про опытных мошенников рассказывает не только о хитрых схемах обмана, но и о настоящей любви, которая не нуждается в деньгах и благосостоянии.

В центре сюжета опытный мошенник Никки Спарджен (Уилл Смит), который с легкостью разоблачает простачков, стремящихся к легкой добыче. Однажды он встречает карманницу Джесс Барретт (Марго Робби). Она неопытна, но очень быстро всему обучается, постепенно становясь частью крупной команды. Но все заканчивается, как только в дело вмешиваются чувства.

На первый взгляд зрителю кажется, что он может разгадать все разводки героев, но как только наступает ответственная минута — развязка совсем не та. При этом весь фильм построен так, что непонятно, где герой блефует, а где говорит правду. Разгадать фокус получится лишь под финальные титры.

Фильм стоит посмотреть ради красивых сцен с богатыми интерьерами и прекрасными актерами, кроме этого, история наполнена непринужденным юмором и страстной любовью. Режиссерами ленты выступили Гленн Фикарра и Джон Рекуа, рейтинг «Фокуса» на IMDb: 6.60.