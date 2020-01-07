Фильм дня «Фокус» с Уиллом Смитом

В центре сюжета опытный мошенник Никки Спарджен (Уилл Смит),
который с легкостью разоблачает простачков, стремящихся к легкой добыче. Однажды
он встречает карманницу Джесс Барретт (Марго Робби). Она неопытна, но очень
быстро всему обучается, постепенно становясь частью крупной команды. Но все заканчивается,
как только в дело вмешиваются чувства.
На первый взгляд зрителю кажется, что он может разгадать все
разводки героев, но как только наступает ответственная минута — развязка совсем
не та. При этом весь фильм построен так, что непонятно, где герой блефует, а
где говорит правду. Разгадать фокус получится лишь под финальные титры.
Фильм стоит посмотреть ради красивых сцен с богатыми
интерьерами и прекрасными актерами, кроме этого, история наполнена
непринужденным юмором и страстной любовью. Режиссерами ленты выступили Гленн
Фикарра и Джон Рекуа, рейтинг «Фокуса» на IMDb: 6.60.