Неизвестный стрелок в Приангарье ранил ребенка в новогоднюю ночь

Полиция разыскивает стрелка, который ранил ребенка в одном из СНТ в Иркутской области в новогоднюю ночь, сообщил представитель пресс-службы МВД по области.

«Инцидент произошел в ночь первого января. Местный житель сообщил, что ребенок получил касательное ранение пулей, царапину щеки и шеи. Сейчас проводится проверка, пуля находится на исследовании у экспертов-криминалистов», — цитирует ТАСС представителя МВД.

Экспертам предстоит определить вид оружия, из которого производился выстрел, а полицейским установить личность таинственного стрелка. По предварительной версии, стрелок не целился в ребенка, произошел несчастный случай.

В Минздраве области уточнили что госпитализация малышу не потребовалась.