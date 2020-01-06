Омичка прокатилась на тюбинге и разбилась насмерть

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на трассе, которая не была предназначена для таких развлечений, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 5 января женщина каталась в парке на тюбинге по трассе для лыжников. Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и в понедельник в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела