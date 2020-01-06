Иран пообещал ударить по военным объектам США

Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган.

«Именно Америка начала войну. Поэтому они должны принять достойный ответ на свои действия», — заявил политик в интервью телеканалу CNN. По словам Дехгана, удар нанесут именно иранские вооруженные силы.

Советник подчеркнул, что «период войны может закончить только удар, равноценный тому, который нанесли американские военные». В частности, иранский политик пригрозил уничтожить 30 военных объектов США.

В ночь на 3 января американские военные провели операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, они были убиты.