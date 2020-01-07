Вспомнить все: лучшие игры 2019 года

Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие». Мы составили список лучших игр прошедшего года, способных увлечь в придуманные миры на десятки часов.

Death Stranding

Консольный эксклюзив для PlayStation 4 стал самым обсуждаемым игровым проектом года. Многие геймеры в итоге посчитали игру спорной, однако детище легендарного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы явно стоит того, чтобы ознакомиться с ним. Фактически, это продукт на стыке видеоигр, искусства и кино.



<br>

Главный герой в исполнении актера Нормана Ридуса путешествует по открытому миру, доставляя грузы. Игровая механика довольно проста, однако история протагониста, который вынужден вступать в противоборство с невидимыми могущественными сущностями ради будущего всего человечества, вызывает неподдельные эмоции.

Metro: Exodus

Проект украинской компании 4A Games стал третьей игрой серии Metro, которая основана на произведениях российского писателя-фантаста Дмитрия Глуховского. Впервые значительная часть прохождение сосредоточена на поверхности, антураж и происходящее временами сильно напоминает S.T.A.L.K.E.R.

<br>

Геймеров ждет продолжение истории главного героя Артема, который путешествует по постапокалиптической России на бронированном поезде вместе с боевыми товарищами. Фантастический шутер благодаря литературному первоисточнику имеет крепкий сюжет, а происходящее на экране не даст заскучать.

Control

Финская студия Remedy завоевала любовь игроков своими хитами Max Payne и Alan Wake. В 2019 году разработчики представили игру Control — это несколько старомодный, однако имеющий уникальную механику проект. Здесь игрок может использовать для прохождения сюжета тотальное разрушение — ведь основным оружием главной героини является телекинез.

<br>

Залихватские приключения девушки по имени Джесси Фейден в здании секретного Федерального Бюро Контроля, которое занимается расследованием самых таинственных преступлений, по достоинству оценили именитые игровые издания, в итоге Control получила несколько престижных премий.

Sekiro: Shadows Die Twice

Экшен от третьего лица разворачивается в декорациях Древней Японии, над его созданием поработал Хидетаки Миядзаки — автор легендарных игровых серий Dark Souls и Bloodborne. В Sekiro: Shadows Die Twice под управлением игрока находится воин, который потерял руку, однако взамен приобрел особые боевые возможности.

<br>

Игра фактически меняет подход к сражениям, которые стали по-настоящему интеллектуальными и сложными — чтобы победить противника, надо освоить уникальные механики и правильно использовать их. В результате схватки выглядят, словно настоящие самурайские дуэли с участием легендарных фехтовальщиков на мечах.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Увлекательное приключение в мире «Звездных войн» от студии Respawn Entertainment гарантировано порадует фанатов легендарной франшизы. Игрокам предстоит скрываться от Империи в шкуре молодого падавана Кэла Кестиса, попутно пытаясь возродить Орден джедаев с помощью друзей.

<br>

Классическая трилогия SW вспоминается каждые пять минут — в наличии куча разного рода ностальгических отсылок, сражения на световых мечах, использование Силы, простая история противостояния добра и зла в антураже научной фантастики высшего разряда. Что еще нужно для счастья поклоннику «Звездных войн»?

Resident Evil 2

Видимо, один из лучших ремейков в истории игр — у Capcom получилось успешно сохранить дух оригинального проекта с помощью переложения истории двадцатилетней давности на современный графический движок RE Engine. Как и оригинал, ремейк предлагает игрокам две полноценные кампании — за полицейского Леона и студентку Клэр Редфилд.

<br>

Геймеров ждет эталонный survival horror — долгое путешествие по Raccoon City, который заполонили кровожадные зомби и монстры. Resident Evil 2 является отличным примером удачного сплава старых игровых идей и новых технологий. Фанатам жанра пропускать такое никак нельзя.

Total War: Three Kingdoms

Продолжение знаменитой серии стратегий Total War переносит игроков в период Троецарствия в Древнем Китае. Геймерам предстоит взять на себя контроль одним из прославленных генералов эпохи, чтобы объединить Китай в одно процветающее королевство. Для этого придется уничтожить сильных конкурентов.

<br>

Для своей очередной части разработчики использовали адаптированную систему героев из Total War: Warhammer, а также реальные исторические события и полноценную карту Китая времен Троецарствия. Среди новых механик — засады, ночные битвы, продвинутая дипломатическая система. Эталонная пошаговая стратегия для любителей жанра.

Trine 4: The Nightmare Prince

Четвертая часть одного из самых успешных платформеров в истории игровой индустрии снова соберет вместе знакомую троицу — волшебника Амадея, рыцаря Понтия и воровку Зои. Протагонистам предстоит пройти череду опасных испытаний ради исполнения очередной великой цели.

<br>

На этот раз игрокам нужно спасти молодого принца, который случайно выпустил в реальность огромное количество магических монстров. Каждый из тройки обладает уникальными игровыми механиками, отлично дополняя друг друга. Игру можно проходить вдвоем — идеальное семейное развлечение.