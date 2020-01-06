Фильм дня: «Легенда Багера Ванса»

Трио замечательных актеров — Мэтт Деймон, Уилл Смит и Шарлиз Терон рассказывают зрителям о тонкостях игры в гольф в непростых условиях.

По сюжету, Раннулф Джуннах (Деймон) считался лучшим игроком в гольф во всей Саванне, но во время войны он прослыл дезертиром и теперь ему остается лишь выпивать и ловить на себе косые взгляды горожан.

Его бывшая невеста Адель (Терон), с которой он некрасиво поступил — сильная женщина, которая бросила вызов подступающей бедности. Она организовывает масштабный турнир по гольфу, собирая лучших игроков, но за честь Сованны кроме Джуннаха сражаться некому. Внезапно в жизни Джуннаха появляется Багер Ванс (Уилл Смит), который меняет его жизнь.

Картина 2000 года, снятая режиссером Робертор Ретфордом, хороша не только актерским составом. Зритель, ничего не понимающий в гольфе, наверняка проникнется желанием хоть раз ударить клюшкой по мячу — так хорошо и доступно рассказаны в фильме тонкости игры. Кроме этого, в гольфе Ретфорд увидел свою философию, которая тоже явно пробуждает какие-то эмоции.

Кстати, на роль гольфиста Джуннаха пробовался Брэд Питт, но после просмотра картины сложно представить на месте Деймона какого-то другого актера, так достоверно он сыграл своего персонажа.