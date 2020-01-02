Уралец застрял в термальных ключах на озере Байкал

Спасатели вытащили жителя Свердловской области, который провалился на льду Байкала и стал пленником термальной ванны, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд.

В Чивыркуйском заливе Байкала в Республике Бурятия, сотрудники Забайкальского национального парка обнаружили мужчину в истощенном состоянии.

«Толщина льда в бухте Змеевая составляла от 10 сантиметров до тонкой корочки смерзшегося снега. Повсюду бьют горячие ключи, подмывающие лёд. Вездеход "Трэкол" пройти без провалов к месту происшествия не смог. Было принято решение усилить группировку дополнительной техникой и людьми», — сказал спасатель Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Борисов.



На помощь прибыли ещё два спасателя на снегоходах и сотрудники нацпарка. Спасательной группе удалось пробиться к пострадавшему. Мужчина находился в термальной ванне и самостоятельно выбраться из неё не мог.

Спасатели извлекли мужчину из воды, завернули в несколько спальников и на акье транспортировали сначала до вездехода, а затем на «Трэколе» до посёлка Усть-Баргузин. В тяжелом состоянии крайнего физического истощения пострадавший был передан врачам. Сколько времени он провёл в одиночестве, без пищи и связи — неизвестно.