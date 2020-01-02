Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД, вступили в силу в России.

Поправки позволяют водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, приводит РИА Новости новый текст документа.

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При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО еще в мае 2019 года, однако до сих пор не были прописаны в ПДД, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.