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Белокуриху благоустроят на деньги от курортного сбора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Белокуриха Алтайского края за два года получила от курортного сбора 70,6 миллиона рублей. Эти деньги потратят на благоустройство курорта.

Курортный сбор был введен в 2017 году в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Платёж составлял 30 рублей с человека, проживающего в гостинице или санатории на курорте, в сутки. В 2019-м размер сбора вырос до 50 рублей, это вызвало недовольство у туристов, однако позволило городу заработать 52,3 миллиона рублей.

На эти деньги уже провели обустройство прилегающих к курортной зоне лесов, начато благоустройство терренкуров. Также заменили и покрасили ограждение тротуаров и мостов, отремонтировали мосты вдоль гостевого маршрута, преобразилась Ореховая аллея. В 2020 году здесь сделают освещение и установят малые архитектурные формы.

Кроме того, заключены контракты на сумму более 60 миллионов рублей для проведения в следующем году благоустройства существующей курортной инфраструктуры и созданию новых общественных пространств. В частности, появится комплексная многофункциональная площадка у санатория «Алтайский замок», включающая спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

Также средства будут направлены на благоустройство терренкуров «Белокуриха-Сибирь» и «Старая мельница», предусмотрена установка беседок, обустройство освещения, санитарных зон, расчистка прилегающих к терренкурам лесов. Продолжится обустройство гостевого маршрута, будет установлена навигация по объектам курорта.

Запланированы работы по проектированию центральной городской площадки по улице Советской, состоящей из парка, площадок для организации мероприятий, сцены, зон для отдыха и досуга.

Алтайский край #Туризм #Отдых
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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Voland2

Прощай приложение Сбербанк! Да здравствует нал...

ANVikulov

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corrector

Ура товарищи! И только старый добрый налик можно по прежнему отдать из рук в руки не отчитываясь...