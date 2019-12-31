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Вторую елку из авто собрали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Междуреченска выстроили автомобили в виде елки — результат опубликован в соцсетях. Участников собралось больше, чем на аналогичных акциях в Новокузнецке и Красноярске.

В новогоднем флешмобе приняли участие 150 автомобилистов, которые выстроились в елку. В соцсетях подсчитали, что стоимость такого «дерева» превысила 100 миллионов рублей.

«Спасибо за такое грандиозное мероприятие в нашем городе, принимал участие, восхищён организацией, сплотченностью земляков!» — написал очевидец мероприятия.

Похожую елку, но только из 63 машин, собрали в Новокузнецке. В аналогичном флешмобе в Красноярске автомобилей было 89.

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Топ комментариев

Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.