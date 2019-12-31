Вторую елку из авто собрали в Кузбассе

Жители Междуреченска выстроили автомобили в виде елки — результат опубликован в соцсетях. Участников собралось больше, чем на аналогичных акциях в Новокузнецке и Красноярске.

В новогоднем флешмобе приняли участие 150 автомобилистов, которые выстроились в елку. В соцсетях подсчитали, что стоимость такого «дерева» превысила 100 миллионов рублей.

«Спасибо за такое грандиозное мероприятие в нашем городе, принимал участие, восхищён организацией, сплотченностью земляков!» — написал очевидец мероприятия.

Похожую елку, но только из 63 машин, собрали в Новокузнецке. В аналогичном флешмобе в Красноярске автомобилей было 89.