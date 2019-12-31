НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт сравнил вред от электрокара и дизеля

Источник:
Sibnet.ru
177 1
Фото: © Sibnet.ru

Электрифицированные автомобили приносят больше вреда окружающей среде по сравнению с транспортными средствами с дизельными двигателями, заявил директор европейского подразделения Mazda по исследованиям Кристиан Шульце.

Представитель японского автоконцерна сослался на аналитические прогнозы Mazda по долгосрочным выбросам CO2. Мощные батареи (порядка 95 кВт*ч), которые, например, установлены на Tesla Model S и X, по выбросам СО2 превосходят автомобили с дизельными моторами, отметил Шульце в интервью Automotive News.

По словам эксперта, немаловажную роль тут играет утилизация подобных батарей. Поэтому Mazda снабдила электрифицированные модели MX-30 аккумуляторами, мощность которых составляет 35,5 кВт*ч.

Таким образом, выбросы CO2 от этих электрокаров сопоставимы с выбросами хэтчбека Mazda 3 с дизельным двигателем.

Еще по теме
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
Гидрометцентр пообещал «красный» январь
Аномально теплая погода установится на каникулах в Сибири
Европе предрекли климатическую катастрофу
смотреть все
Авто #Автопром #Гео
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
•
Составлен рейтинг регионов-любителей шампанского
Подробности
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Как это работает
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
10 способов загадать желание на Новый год
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году
Сибирь 31.12.2019 16:10
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
Сибирь 31.12.2019 15:03
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
Сибирь 31.12.2019 13:18
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
Сибирь 31.12.2019 13:00
Самое популярное
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8278
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6791
Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети
5304
Чем опасен наступающий високосный год?
3495
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
•
Составлен рейтинг регионов-любителей шампанского
Подробности
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
•
От кораблей до пистолетов: как Россия вооружилась в 2019 году
Сибирь
•
Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году
•
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
•
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
•
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
•
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
•
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
90
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина договорились о газе
36
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.

Иркут 69

Не основной. Но они из принципа не пойдут на это. Чтоб население не подумало невзначай, что оно может...

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

47343

Очередной ***** который винит во всем интернет