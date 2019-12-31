Эксперт сравнил вред от электрокара и дизеля

Электрифицированные автомобили приносят больше вреда окружающей среде по сравнению с транспортными средствами с дизельными двигателями, заявил директор европейского подразделения Mazda по исследованиям Кристиан Шульце.

Представитель японского автоконцерна сослался на аналитические прогнозы Mazda по долгосрочным выбросам CO2. Мощные батареи (порядка 95 кВт*ч), которые, например, установлены на Tesla Model S и X, по выбросам СО2 превосходят автомобили с дизельными моторами, отметил Шульце в интервью Automotive News.

По словам эксперта, немаловажную роль тут играет утилизация подобных батарей. Поэтому Mazda снабдила электрифицированные модели MX-30 аккумуляторами, мощность которых составляет 35,5 кВт*ч.

Таким образом, выбросы CO2 от этих электрокаров сопоставимы с выбросами хэтчбека Mazda 3 с дизельным двигателем.