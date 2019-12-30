Взлом новой Need for Speed поставил под угрозу игровое пиратство

Защиту Denuvo в игре Need for Speed: Heat несколько дней назад взломали, в Сети появится кряк, однако успех пиратов грозит им серьезными трудностями уже в ближайшем будущем.

Дело в том, что опубликованные в сети файлы кряка оказались вариантом утилиты от популярной команды взломщиков CODEX, которая была украдена и обнародована одним из тестеров группы. Патч был «сырой», более того, утилита содержала все инструкции взломщиков в незашифрованном виде.

Эксперты отмечают, что появление утилиты в свободном доступе позволит разработчикам Denuvo изучить полученные данные и понять, где их алгоритм уязвим. После этого они смогут усилить защиту, что в итоге приведет к невозможности взломать игры, защищенные системой Denuvo, за какой-либо рациональный период времени.

Denuvo — самая популярная на сегодня технология защиты от несанкционированного взлома, разработанная австрийской компанией Denuvo Software Solutions GmbH. На рынке она появилась с 2014 года. Хакерам удалось взломать защиту летом 2016 года.