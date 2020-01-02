Что ждет криптовалюту в 2020 году

Рынок цифровых денег в 2019 году «оттолкнулся от дна» и начал подъем. Однако волатильность криптовалют по-прежнему пугает — некоторые показали рост в 538%, а другие потеряли свыше половины от цены. Что ждет биткоин и другие популярные криптовалюты в 2020 году и смогут ли инвесторы и владельцы получить прибыль?

Криптовалюта — «квазиденьги», которые существуют только в виде набора цифр, созданных криптографией и защищенных шифрованием. Виртуальные деньги не контролируются государствами, однако на них можно купить реальные товары и получить прибыль. Сейчас на биржах торгуется порядка двух тысяч криптовалют, самой популярной является биткоин.

Подъем после падения

В 2018 году рынок криптовалюты фактически обрушился — его общая капитализация снизилась на 90%, а курс биткоина после максимума в 20 тысяч долларов упал до жалких 3 тысяч. Свою роль сыграли громкие скандалы с цифровыми деньгами, а также резкий перегрев рынка из-за огромного количества инвесторов, желающих получить быструю прибыль.

Однако даже в плохом 2018 году были первые проблески надежды — некоторые ICO цифровых денег стали весьма успешными. В частности, платформа будущей криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова в рекордные сроки собрала 1,7 миллиарда долларов. Правда, из-за противодействия официальных властей США старт проекта пришлось отложить.

В 2019 году ситуация на рынке цифровых денег стала улучшаться — весной в лидеры роста выбился Binance Coin, который с декабря по апрель подорожал в пять раз. Litecoin также продемонстрировал уверенный рост — более чем на 80%. EOS подскочил на 250%, а курс Chainlink по итогам года вырос на рекордные 538%.

Однако самое главное — дорожал биткоин. В начале 2019 года он стоил порядка 3 тысяч долларов, а в конце мая уже торговался за 9 тысяч. Летом стоимость главной цифровой криптовалюты упала до 7,7 тысяч долларов. Все оставшееся до конца года время стоимость биткоина «кружила» рядом с этой цифрой.

В целом суммарная капитализация рынка криптовалют в 2019 году превысила 201 миллиард долларов. На конец 2018 года эта цифра составляла 140 миллиардов. Позитивный тренд налицо. Среди лидеров по капитализации оказались Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Bitcoin Cash, Litecoin и EOS.

Два сценария

Вкладывать в криптовалюту в 2020 году очень рискованно, такие рекомендации распространила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг. В частности, в докладе организации указывалось, что в этой сфере очень много мошеннических схем, которые направлены лишь на обман рядовых пользователей.

При этом криптовалюты оставляют инвестором возможность заработать очень хорошие деньги — вот только гарантий доходности никто не даст. Самым надежным на рынке остается биткоин, волатильность которого в последнее время минимизировалось. Эксперты полагают, что в первой половине 2020 года эта цифровая валюта будет показывать стабильный курс.

Однако биткоин в 2020 году ждет так называемый «халвинг» — процесс деления количества сгенерированных наград за майнинг блока вдвое, который необходим для корректной работы, ведь по правилам участникам нужно поддерживать общее количество цифровых денег, которое не может превысить 21 миллион единиц.

#Деньги Налоговый интеллект: как ФНС отследит обналичку Некоторые аналитики уверены, что из-за халвинга 2020 года курс биткоина может в какой-то момент подешеветь минимум на 30%-40%. Ведь после двукратного снижения вознаграждения за добычу блока многие майнеры прекратят свою деятельность и начнут распродавать свои запасы самой первой криптовалюты.

Аналитики биржи Bitmex при этом уверены, что минимальная планка для падения — 2 тысячи долларов. Ниже этой отметки биткоин не опустится даже при условии каких-либо сопутствующих потрясений. Верхней планкой для цифровой валюты в 2020 году специалисты назвали 15 тысяч долларов. Получается, биткоин способен двукратно подорожать или обесцениваться в три раза.

Второй сценарий предполагает оптимистичную корректировку курса и дальнейшее удорожание биткоина в течение 2020 года. В пользу этой версии говорит возрастающий интерес к цифровым деньгам со стороны институциональных инвесторов, что расширяет возможности криптовалют. Так, позитивный эффект оказало намерение Facebook запустить собственные «квазиденьги».