Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети

Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.

У поклонников артистки возникло впечатление, что у нее слишком большой размер ноги. «Да уж, фото в целом огонь, но там, где обувь, размер ноги, кажется, 65-го размера», — написала anshery1.

Гагарина шутливо ответила на комментарий. «Так такой и есть», — сыронизировала певица.

Одна из подписчиц обвинила автора снимка в некомпетентности из-за обмана зрения, возникающего при просмотре фотографии. «Согласна. Ступня больше головы, фотограф — отстой, а Полина — огонь», — отметила dm_valitova.