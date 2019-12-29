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Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети

Источник:
РИА Новости
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Фото: © gagara1987; instagram.com/gagara1987

Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.

У поклонников артистки возникло впечатление, что у нее слишком большой размер ноги. «Да уж, фото в целом огонь, но там, где обувь, размер ноги, кажется, 65-го размера», — написала anshery1.

Гагарина шутливо ответила на комментарий. «Так такой и есть», — сыронизировала певица.

Одна из подписчиц обвинила автора снимка в некомпетентности из-за обмана зрения, возникающего при просмотре фотографии. «Согласна. Ступня больше головы, фотограф — отстой, а Полина — огонь», — отметила dm_valitova.


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