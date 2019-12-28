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Ученые СФУ придумали аэродинамические турбазы для Арктики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: United States Air Force photo by Senior Airman Joshua Strang

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разрабатывают проект туристических баз для строительства в арктических территориях, они будут энергоэффективными и экологичными, рассказал замдиректора по научной работе Инженерно-строительного института СФУ Сергей Амельчугов.

Особенностью арктических территорий являются сильные ветра, из помещений быстро выдувается тепло. Сибирские ученые предлагают строить здания туристических комплексов с учетом аэродинамики — овальными.

«Северные турбазы надо обеспечивать энергией, а она дорогая. У нас же здание будет находиться под своеобразной теплицей - внешним остеклением, с террасами основного здания, в самих помещениях не будет лестничных клеток, все будет со стороны здания. Это позволит экономить место внутри, а за счет аэродинамических форм тепло не будет выдуваться ветрами, и мы выигрываем в энергоэффективности», — цитирует ТАСС Амельчугова.

В проекте планируется использование уникального стекла, созданного в Японии. Оно меняет теплофизические характеристики и позволяет, когда на улице холодно, сохранять в помещениях тепло, а летом, когда жарко, создавать в помещении прохладу. Собираться такое здание будет из CLT-панелей, строительство первого такого завода идет в Вологодской области.

Этот материал, считают ученые, можно будет легко транспортировать в северные территории и проводить сборку баз уже непосредственно в Арктике. По мнению разработчиков, это удешевит стоимость строительства, а использование энергоэффективных технологий снизит эксплуатационные расходы.

Такие базы можно будет применять при создании туристического кластера в арктической части Красноярского края. Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка — событийного, этнографического туризма, плато Путорана на полуострове Таймыр — экстремального и экологического.
Красноярск #Наука #Туризм
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