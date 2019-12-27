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Рекордный парад Дедов Морозов разозлил жителей Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tsivilev42

Более тысячи Дедов Морозов прошли по Кемерову, этот рекорд был зафиксирован экспертом книги рекордов России, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Жители в соцсетях раскритиковали акцию, из-за которой было перекрыто движение.

В самом массовом шествии приняли участие 1279 человек со всей Кемеровской области. Главным условием для участников парада Дедов Морозов было наличие полного комплекта праздничной амуниции — кафтана и шапки, посоха и белой бороды.

Колонна «дедушек» прошла по центральным улицам Кемерова, шествие длилось почти час, из-за него перекрывали автомобильное движение.

Фото: © vk.com/tsivilev42

«Это был грандиозный праздник для детей и взрослых. При этом «дедушки» были как солидного возраста, так и совсем юные», — написал Цивилёв в социальных сетях.

В комментариях многие жители Кузбасса раскритиковали время проведения акции, из-за чего на дорогах образовались пробки.

«Это бред делать шествие в самый час пик, когда все едут с работы. Я, кстати, сегодня замерзла на остановке пока ждала транспорт, стоящий в одной большой пробке. Это просто издевательство!», «Рекорд по пробкам если только был установлен», «Все зашибись сделали, весь город стоял два часа», — высказались горожане.

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