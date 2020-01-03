Борцы за чистый интернет появятся в Приангарье

Кибердружины начнут работу в Иркутской области в 2020 году. Задача «борцов за чистоту интернет-пространства» — обезопасить жителей региона от преступлений, совершаемых с помощью Сети, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Наша задача усилить работу по защите информационного пространства. Национальный антитеррористический комитет рекомендует активно развивать кибердружины — так называемые объединения борцов за чистоту интернет-пространства в регионах России», — подчеркнул исполняющий обязанности первого замгубернатора Владимир Дорофеев.

«Кибердружина» — межрегиональное молодежное общественное движение, созданное Лигой безопасного интернета в 2011 году. Оно объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с преступлениями в виртуальной среде. «Кибердружина» имеет представительства в 32 регионах России.

Участники движения помогли раскрыть сотни уголовных дел по фактам распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми и других преступлений против общества и государства. С 2011 года «дружинники» помогли заблокировать сотни сайтов с пропагандой наркотиков, призывами к суициду и другими видами опасного контента. Всего в России благодаря кибердружинниками заблокировано более 5 тысяч опасных сайтов.

При выявлении негативного контента добровольцы передают информацию правоохранительным органам, а полиция— в Роскомнадзор. После чего сайт блокируется. В Иркутской области кибердружины будут созданы на базе вузов.