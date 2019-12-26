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Красноярские эксперты нашли лучшую красную икру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Красноярский ЦСМ

Эксперты нашли лучшую красную икру из десяти образцов, произведенных в Московской и Ленинградской областях, Новосибирске и Приморском крае, сообщает пресс-служба Красноярского ЦСМ.

Для рейтинговой оценки в четырёх торговых сетях Красноярска закупили десять образцов икры лососевой (горбуши) разных торговых марок, произведённых в Москве, Московской и Ленинградской областях, Новосибирске и Приморском крае.

Все образцы оказались икрой горбуши. Содержание ртути не превышает установленных норм. Исследования физико-химических показателей не выявили превышения массовой доли консервантов. В образце икры ООО «Путина» (Санкт-Петербург) оказалось мало соли. Этоне представляет опасности, но велика вероятность, что такая икра может «забродить».

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Шесть образцов по результатам лабораторных исследований оказались небезопасными по микробиологическим показателям, в них превышена общая микробная обсеменённость, а в двух образцах, в том числе, обнаружены бактерии группы кишечных палочек. 

Это икра горбуши марок «Обкомовская» («Смак», Новосибирск), «Мормер» («Северный кристалл», Московская область) и «Камчатское море» («Пеккони», Московская область), «Северная компания» и «Северовосточная компания» (Москва), «РПК Находкинский» (Приморский край). Все небезопасные образцы были сняты с дегустации.

Из четырёх допущенных к рейтингу образцов лучшей эксперты назвали икру горбуши марки «Камчатский край. Авача» («Виктория», Москва). На втором месте икра торговой марки «Путина» («Путина», Новосибирск), на третьем — икра «Меридиан» (Москва).

По оценкам экспертов география производства лососевой икры неуклонно смещается на запад. Если в 2005 году более половины образцов, участвовавших в мониторинге, организованном «Красноярским ЦСМ», были выработаны на Камчатке, Сахалине и в Приморском крае, то сегодня только один образец из десяти был с Дальнего Востока.

С одной стороны, это происходит потому, что наиболее качественные морепродукты, произведённые на востоке России, в основном поставляются на экспорт. С другой стороны, бизнесу выгоднее транспортировать через всю страну не готовую продукцию, а замороженный полуфабрикат и фасовать икру ближе к потребителям — в европейской части России.

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