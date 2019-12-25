Битва сноубордиста с глухарем попала на видео

Сноубордист, катавшийся в Шерегеше, раззадорил глухаря, конфликт между парнем и птицей сняли на видео.

Свои приключения описал пользователь popeliukh в Instagram. Он катался в лесу и увидел глухаря. «Я воспользовался случаем и решил по-компанейски спрейнуть птичку снежком», — отметил молодой человек.

Глухарь такой дерзости не оценил и стал нападать на парня, которому пришлось отбиваться от птицы сноубордом. Глухарь разбил райдеру кант, кроме того, сноубордист повредил колено, убегая от пернатого.

«На следующий подъем глухарь стоял снова абсолютно в том же месте, контролируя район и поджидая новую жертву», — добавил парень.

В прошлом году туристы делились видео со злобным глухарем, который нападал на людей в Шерегеше, одного из катающихся птица пыталась цапнуть за ягодицы.